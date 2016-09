Kein Halt in Wenden, aber ab 2021 vielleicht in Bienrode

Gibt es eine Möglichkeit, den Bahnhof in Wenden wieder in Betrieb zu nehmen? Das fragt ein Nutzer unseres Internetportals Alarm38. Sein Anliegen: Er wohnt in Wenden und fährt mit der Bahn regelmäßig nach Uelzen. Eigentlich könnte alles ganz praktisch sein, denn der Zug fährt durch Wenden – quasi an seiner Haustür vorbei.

Der Haken an der Sache: In Wenden gibt es keinen Halt, der dortige Bahnhof ist seit etlichen Jahren geschlossen. Die Hoffnung unseres Lesers: Er könnte 30 Minuten Fahrzeit zum Hauptbahnhof einsparen, wenn der Zug auch in Wenden halten würde.

Drei Haltepunkte zwischen Hauptbahnhof und Rötgesbüttel

Doch daraus wird wohl nichts. Die Gründe dafür erläutert Gisela Noske, Sprecherin des Zweckverbands Großraum Braunschweig (ZGB): Die Eisenbahnstrecke zwischen Braunschweig und Uelzen ist eingleisig. Um in beiden Richtungen Eisenbahnfahrten zu ermöglichen, sind ihr zufolge zweigleisige Abschnitte in sogenannten Kreuzungsbahnhöfen erforderlich.

„Geplant ist, auf dieser Strecke in Zukunft stündlich zu fahren“, so Noske. Dazu werden Kreuzungsbahnhöfe in Rötgesbüttel, Wahrenholz und Bad Bodenteich benötigt – die beiden Letzteren sind in Betrieb, für den Bahnhof in Rötgesbüttel wird zurzeit das Planfeststellungsverfahren durchgeführt.

„Damit die Züge die Kreuzungsbahnhöfe pünktlich erreichen und die Züge in der Gegenrichtung pünktlich abfahren können, dürfen bestimmte Fahrtzeiten zwischen den Kreuzungsbahnhöfen nicht überschritten werden“, erläutert Gisela Noske. Dadurch werde die Anzahl der Halte zwischen den Kreuzungsbahnhöfen begrenzt, denn jeder zusätzliche Halt verlängere die Fahrzeit um rund zwei Minuten pro Richtung.

In Bienrode soll ein neuer Haltepunkt entstehen

Für den Hauptbahnhof in Braunschweig sei zusätzlich zu beachten, dass dort die Züge aus Uelzen enden und nach kurzer Zeit wieder in Richtung Uelzen fahren. „Diese Wendezeit ist schon sehr kurz und kann nicht weiter verringert werden, um eventuell einen weiteren Halt zu ermöglichen“, sagt die ZGB-Sprecherin.

Zwischen Hauptbahnhof und Rötgesbüttel seien deshalb nur drei Halte möglich: Zum einen an den vorhandenen Bahnhöfen in Gliesmarode und Meine – und zum anderen ist ein neuer Haltepunkt in Bienrode vorgesehen. Das heißt: keine Chance für den Wunsch unseres Lesers nach einer Wiederbelebung des Bahnhofs Wenden-Bechtsbüttel. Stattdessen aber die Aussicht, wenig entfernt von Wenden künftig in Bienrode in den Zug einsteigen zu können.

Aber warum nun Bienrode und nicht Wenden? Gisela Noske hat eine einfache Antwort parat: Bienrode liegt in der Mitte zwischen Wenden und Querum. „Deshalb ist eine Station dort sowohl für die Wendener als auch für die Querumer gleich gut erreichbar. Das erwartete Fahrgastpotenzial ist dort also am größten.“ Außerdem soll in Bienrode eine kombinierte Bus-Bahn-Umsteige-Anlage entstehen: „Das heißt, die neuen und bestehenden Gewerbegebiete am Flughafen und an der Hansestraße werden von dort über die Buslinien angeschlossen.“

Auch Leiferde und die Weststadt sollen neue Haltepunkte erhalten

Möglich werden soll der Bau neuer Haltepunkte, weil das Land die Mittel für den Nahverkehr in unserer Region jährlich und dauerhaft um 25 Millionen Euro auf rund 90 Millionen aufstockt. Das Ziel: Züge sollen häufiger fahren. Zwischen den Großstädten ist ein Halb-Stundentakt vorgesehen, zu den Mittelzentren ein Stundentakt. Zudem sollen auch mehr Busse unterwegs sein.

Darüber hinaus gibt es den Wunsch, nicht nur in Bienrode einen neuen Haltepunkt einzurichten, sondern auch in Leiferde und an der Donaustraße in der Weststadt. Wie ZGB-Sprecherin Gisela Noske erläutert, soll dafür im Herbst mit der Deutschen Bahn eine Planungsvereinbarung abgeschlossen werden. Der nächste Schritt ist dann die Beauftragung eines oder mehrerer Planungsbüros: „Es werden Vorentwürfe entwickelt, um Kostenansätze zu bekommen“, sagt sie.

Der entscheidende Punkt sei anschließend die Durchführung einer standardisierten Bewertung, um den volkswirtschaftlichen Nutzen zu ermitteln. Wenn der Nutzen größer ist als die Kosten, ist eine Maßnahme förderfähig. „Die Förderung ist wichtig: Sie beträgt 75 Prozent, weshalb ohne diese Förderung nicht gebaut werden könnte.“

Wenn die Förderfähigkeit bestätigt ist, würde die Planung bis zur Genehmigungsreife fortgeführt. Dann würde sich das Planfeststellungsverfahren anschließen. Das kann bis zu 18 Monate dauern. Am Ende steht die Planreife, und danach kann der Bau beginnen.

Wann es soweit sein könnte? „Wir gehen bei solchen Planungen und Bauarbeiten von einem Zeitraum von insgesamt rund fünf Jahren aus“, sagt Noske.