Alles auf einen Blick – die neue Website

Sieben Standorte, sieben Seiten, ein Layout: Wir haben unsere Nachrichtenportale neu gestaltet. Luftiger und aufgeräumter sind die neuen Internetseiten. Doch es steckt mehr als eine kleine Schönheitskur dahinter.

Lokales ganz oben

Der Fokus liegt nun noch stärker auf lokalen und regionalen Nachrichten. Dafür sorgen zunächst unsere sieben Lokalredaktionen, die alles Spannende und Wichtige aus der gesamten Region berichten. Online-Kunden bekommen alle Nachrichten: eine Internet-Zeitung mit sieben Lokalteilen.

Im oberen Bereich der Seite finden die wichtigsten Nachrichten aus der Region und der Welt ihren Platz. Im Ticker informieren wir minutengenau. Auch die Navigation haben wir aufgeräumt. Über sogenannte „Flyout-Menüs“, die sich automatisch öffnen, kommen Online-Leser künftig schneller in die Bereiche, die sie am meisten interessieren.

Reden Sie mit!

Wir führen das Konzept der Bürgerzeitung konsequent weiter. Deshalb finden Sie unsere Antwortentexte künftig direkt unter den Top-Nachrichten. Leser fragen, die Redaktion antwortet – und das Ergebnis geht schnellstmöglich online.

Zudem wollen wir Debatten anstoßen, alle Leser zum Diskurs einladen. Die bereits bekannten Reden-Sie-mit-Texte befinden sich wie gehabt auf der Startseite und in einem eigenen Ressort. Künftig heißt dieses nicht mehr „Debatte“, sondern „Mitreden“. Hier gibt es Artikel, die für alle frei kommentierbar sind – egal ob Online-Kunde oder nicht.

Nicht-Kunden? Ja, für vollen Zugang zu unseren Seiten ist weiter ein Online-Abonnement erforderlich. Professionelle journalistische Inhalte kann es nicht zum Nulltarif geben. Die Texte, die exklusiv für Abo-Kunden lesbar sind, sind künftig mit einem kleinen Sternchen gekennzeichnet. Doch lassen Sie sich überzeugen: Auch für nicht angemeldete Nutzer sind alle Ressorts, alle Artikelansichten zunächst sichtbar.

Digitaler Journalismus besteht aus mehr als Text und Bild: Es erwarten Sie Fotostrecken und Videos, Liveticker, interaktive Grafiken und multimediale Reportagen.

Mehr Sport

Der Sport hat noch mehr Platz auf der Startseite bekommen. Gerade der Lokalsport ist prominenter platziert, auf der Startseite gibt es Lupo Martini, HSC Leu, MTV Gifhorn und die Vereine und Sportarten aus der Region. Dafür haben wir den Raum verdoppelt. Die Top-Vereine der Region sind natürlich ebenfalls vertreten. Von Eintracht über den EHC Wolfsburg bis zu den Lions. Alles rund um die BBL, Champions League und den internationalen Sport finden Sie weiter bei uns.

Noch persönlicher

Unsere Meinungsartikel finden Sie künftig auch auf der Startseite. Vor allem unsere Kommentare und Kolumnen sorgen für lebhafte Debatten. Deswegen haben wir diesen Autorenbeiträgen ein besonderes Layout beschert. Schon auf der Startseite finden Sie die aktuellen Meinungstexte unserer Redakteure – immer passend zu einem Reden-Sie-mit-Text. In den lokalen Ressorts gibt es alle Kolumnen aus ihrem Lokalteil und dem Regionalen. Sie sind Fan von Susanne Jaspers Familienkolumne? Sie erkennen sich wieder bei Jaqueline Carewicz’ „Meine Herren“? Sie lauschen gern Tessa Cordes beim „Netzgeflüster“? Lesen Sie alle Kolumnen online und schmökern Sie im Archiv – dort gibt es alle Kolumnen gesammelt. Was gibt es noch zu sagen? So einiges – aber überzeugen Sie sich besser selbst.

