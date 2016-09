„Wer stoppt endlich Franck Ribéry?“

München. Zu „Auf diese Typen schauen wir“ vom 26. September:

Was muss noch alles passieren, bis ein Ribéry für seine Fouls bestraft wird? Es ist doch schon sehr verwunderlich, was dieser Herr sich in der Bundesliga alles erlauben kann . Es sind Fouls, die schon fast beleidigend im Fußball sind. Jeder andere Spieler in der Bundesliga hätte allein für das Foul am Samstag nicht nur eine Gelbe Karte, sondern eine Rote Karte bekommen. Oder ist es fast so, als ob unsere Schiedsrichter in der Bundesliga vor dem Namen FC Bayern Angst haben, einen Spieler mit so vielen unangenehmen Fouls auch mal etwas härter zu bestrafen? Mir scheint es fast so, als hätte der FC Bayern völlige Narrenfreiheit in der Bundesliga.

Horst-Erhard Klaper, Hoiersdorf