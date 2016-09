„Theater ist für das Publikum da“

Das Staatstheater Braunschweig steht wegen Inszenierungen wie „Die Räuber“ (Foto) in der Kritik. Foto: Volker Beinhorn

Braunschweig. Zu „Drama ums Staatstheater“ vom 26. September:

Herr Arnold vermisst also die Köpfe der Kreativwirtschaft und das Bildungsbürgertum. Aber es sind eben nicht nur die Lehrer, die Professoren und die Schöngeister, sondern auch die Arbeiter, Angestellten und die Schüler. Hier muss wohl ein Missverständnis ausgeräumt werden: Nicht das Publikum ist für das Theater da, sondern umgekehrt! Gute Inszenierungen sprechen sich rum, schlechte aber auch. Und solange unser schönes Staatstheater, das früher einmal ein Sprungbrett für Sänger-Karrieren war, einen Rigoletto auf der Müllkippe in Watenbüttel inszeniert oder eine Tosca in der Versuchswerkstatt eines Scheinwerfer-Herstellers agieren lässt, bekommen wir das Haus nicht voll!

Übrigens waren in der Tosca-Premiere mehr als zwei Buh-Rufer. Nur sind die potenziellen anderen circa Hundert bereits nach der ersten Halbzeit geflohen. Bei solchen „Regie-Arbeiten“ drehen sich Verdi, Puccini und auch ein Carl Momberg im Grabe um!

Carsten Momberg, Braunschweig

Ohne Pause ist kein Weglaufen möglich

Ebenfalls dazu:

Herr Arnold schreibt: „Das Schauspiel zeigt solide, wenn auch selten herausragende Kost (manchmal allerdings auch Inszenierungen zum Weglaufen wie gerade ,Die Räuber’)“. Dem ist durchaus zuzustimmen, allerdings hatte man bei dieser Bearbeitung, im Gegensatz zu einer vor Jahren erfolgten Inszenierung, nicht die Möglichkeit, wegzulaufen, da es diesmal trotz einer Dauer von fast 2,5 Stunden keine Pause gab. Vielleicht wollte man dadurch weitsichtig ein vorstellbares, jedenfalls nicht unbedingt abwegiges Flüchten Unzufriedener verhindern. An der großartigen Leistung der Schauspielerin, der Schauspieler, gab es aus meiner Sicht aber nichts zu kritisieren.

Arno Beyer, Cremlingen

Theaterkritik „Die Räuber“ war respektlos

Zu „Drama ums Staatstheater“ und „Unter Leuchtstoffröhren“ vom

26. September:

Der Artikel von Herrn Arnold über die Räuber-Premiere hat mich entsetzt! Der Untertitel ist nach meinem Geschmack diskriminierend. „Anöden“ ist unter der Gürtellinie. Auch „Das Ende läuft dann völlig aus den Fugen“ ist ähnlich diskriminierend. Mir ist völlig klar, dass ein Kritiker seine Meinung äußert, und nur seine Meinung. Und ein Verriss ist eine legitime Qualität in der Theaterkritik. Aber auch der Verriss muss die Arbeit von Theaterleuten respektieren. Das macht der Schreiber mit der Wortwahl nicht mehr. Das Wort „Verblüffenderweise“ signalisiert übrigens, dass er einer Minderheitenmeinung angehört, was auch völlig legitim ist. Das Wort gehört meiner Meinung aber nicht in den Schlusssatz. Der ist normalerweise berichtend, auch wenn der Schreiber verblüfft ist!

Mir tut es in erster Linie um die Schauspieler leid.

Und dann der Kommentar zu der Zuschauerflaute. Wenn man den ernst meint, muss man sich auch als Kritiker in die Kette möglicher Gründe für das nachlassende Zuschauerinteresse einbeziehen. Ich erwarte keine Hofberichterstattung, aber wie geschrieben, ein wenig mehr Respekt den Künstlern gegenüber!

Ulli Lehne, Braunschweig