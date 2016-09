„Basketballer haben schlecht gespielt“

Vechta. Zu „Wir haben uns selbst überrascht“ vom 26. September:

Ich kann in die Jubelarie von Ute Berndt über den Sieg der Löwen nicht einstimmen.

Ich habe das Spiel verfolgt und muss sagen, dass es eines der schwächsten Spiele war, das ich in 25 Jahren, in denen ich die Bundesliga verfolge, gesehen habe. Da traf Not auf Elend – und ein Blick in die Statistiken zeigt dies. Während die Löwen allenfalls Zweitliga-Niveau hatten, zeigte Vechta eine Vorstellung die auch ambitionierte Regionalligisten vor keine allzu großen Probleme gestellt hätte. Spielerisch und technisch war das furchtbar und ein Offenbarungseid – manchmal konnte ich ein zynisches Lachen nicht verstecken. Dazu zeigte Manager Stefan Schwope im gestammelten Halbzeitinterview, warum die Löwen kein Geld haben. Er sprach ständig von einem Konzept – aber das haben die Löwen (ehemals Phantoms) schon seit Jahren eben nicht. Das merken sowohl Zuschauer als auch Geldgeber.

Lars Vickendey, Braunschweig