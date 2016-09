Ärger rund um den Messeweg

2016-09-26T18:32:25+0200

Braunschweig Anwohner wünschen andere Umleitungen für Autos und Busse. Die Stadt kündigt Gespräche an. Die Verkehrs-GmbH erläutert die veränderte Strecke der 413.

Von Cornelia Steiner

Seit zwei Wochen ist der Messeweg gesperrt. Bis Ende 2017 wird die Straße grundlegend saniert – zunächst zwischen Berliner Straße und Julius-Kühn-Institut, danach weiter bis zur Ebertallee. Für den Verkehr ist die Baustelle mit Umleitungen verbunden – und das ruft teilweise Kritik hervor.

Auf unserem Internetportal Alarm 38 fragt ein Anwohner, warum die Einbahnstraße Am Hasselteich jetzt nicht auch in Richtung Berliner Straße freigegeben wird: „Alle Anwohner des Bereichs östlich des Messewegs und des Messewegs selbst sind gezwungen, über das eh schon belastete östliche Ringgebiet auszuweichen, wenn sie nach Querum und Volkmarode wollen. Man fühlt sich etwas ,kaserniert’, nur weil vermutlich einige Anwohner nicht auf ihre Ruhe verzichten wollen.“ Wie Stadtsprecher Rainer Keunecke mitteilt, ist der Verwaltung diese Kritik bekannt. Es hätten sich aber auch Anwohner gemeldet, die eine Aufhebung der Einbahnstraßen-Regelung ablehnen, weil dann der Verkehr zunehmen würde. „Beide gegenüber der Verwaltung geäußerten Positionen halten sich zahlenmäßig in etwa die Waage“, sagt Keunecke. Die Stadt werde die Anwohner zeitnah einladen, um sich direkt mit ihnen über die Möglichkeiten auszutauschen.

Eine weitere Kritik bezieht sich auf die Umleitung der Buslinie 413. Einige Haltestellen werden dadurch nicht mehr angefahren, zum Beispiel Josef-Fraunhofer-Straße und Kastanienallee. „Warum kann man die Linie 413 nicht über Friedrich-Voigtländer-Straße, Berliner Straße und Kastanienallee fahren lassen?“, fragt ein Leser auf Alarm 38.

Die Verkehrs-GmbH nennt dafür mehrere Gründe: „Der Kreuzungsbereich Messeweg/Berliner Straße ist über größere Zeiträume von der Baumaßnahme betroffen, so dass ein Abbiegen von der Berliner Straße in die Friedrich-Vogtländer-Straße nicht immer möglich sein wird“, sagt Sprecher Christopher Graffam.

Ihm zufolge gibt es insbesondere an der Haltestelle Joseph-Fraunhofer-Straße nur wenige Ein- und Aussteiger. Die Fußwege zu den Ersatzhaltestellen seien nur minimal länger. „Darüber hinaus ist die Fahrt über die Kastanienallee ein erheblicher Umweg und bedeutet für die Mehrzahl der Fahrgäste einen längeren Linienweg und deutlich längere Fahrzeiten“, so Graffam.