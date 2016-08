33-Jähriger schlägt und bespuckt Polizisten

2016-08-30T12:30:21+0200

Wolfsburg Kaum zu bändigen war ein 33-Jähriger, der in einem Mehrfamilienhaus randaliert hatte. Mehrere Polizisten waren nötig, um den Mann festzunehmen.

Weil eine zunächst unbekannte männliche Person im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Klieverhagen randalierte, wurde am Montagabend gegen 19.45 Uhr die Polizei alarmiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Als die Beamten vor Ort eintrafen, begegneten sie einem Mann, der auf Ansprache nicht reagierte und den Beamten den sogenannten Hitlergruß zeigte. Die Ordnungshüter wollten die Personalien des Mannes feststellen, der sich plötzlich umdrehte und die Polizisten unvermittelt angriff. Die Beamten versuchten vergeblich, dem sich mit Händen und Füßen wehrenden Mann Handfesseln anzulegen. Schließlich gelang es unter Hinzuziehung von weiteren Beamten, den Mann zu fesseln. Während dieser Zeit trat, schlug und spuckte der vermutlich unter Drogeneinfluss stehende Mann nach den Ordnungshütern. Letztlich nahmen die Beamten den völlig außer Rand und Band geratenen Mann mit zur Dienststelle. Erst nach mehreren Stunden in der Gewahrsamszelle gab der Mann Teile seiner Personalien bekannt. Danach dürfte es sich um einen 33 Jahre alten Mann aus dem Libanon handeln. Dem 33-Jährigen wurde schließlich eine Blutprobe abgenommen und gegen ihn eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte gefertigt, teilte die Polizei mit.