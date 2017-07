FI-Schalter retten vor Stromschlag

FI-Schutzschalter können Leben retten: Fällt ein Elektrogerät wie ein Smartphone an der Steckdose in die Badewanne, unterbricht er den Stromkreis. Doch in vielen alten Gebäuden ist er im Badezimmer noch nicht installiert. Erst seit 1984 gilt die Pflicht für fast alle Räume mit Badewanne und Dusche,...