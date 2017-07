Überteuerte Versicherung vermeiden

Hausrat umfasst nicht nur Wertgegenstände oder Möbel. Hausrat ist alles, was sich in der Wohnung befindet, wie die Verbraucherzentrale Bremen erklärt. Auch Bekleidung, Geschirr und Küchengeräte gehören also dazu. Um diese Dinge im Schadensfall ersetzen zu können, ist eine Hausratversicherung...