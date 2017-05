Ein Leerrohr hilft gegen Kabelsalat

Hamburg Manche Haustiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen nagen gerne Kabel an. Um dies zu vermeiden, kann man Leitungen am Boden in einem Kabelkanal oder einem Leerrohr verlegen. Dazu schlitzt man das Rohr mit einem Messer längst auf, erklärt die Aktion Das Sichere Haus in Hamburg. Dann das Kabel...