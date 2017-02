Fremdvergleich wichtig bei Vermieten an Familie

Berlin Wer eine Immobilie an Angehörige vermietet, muss darauf achten, dass das Mietverhältnis dem sogenannten Fremdvergleich standhält. Darauf weist der Bund der Steuerzahler in Berlin hin. Das heißt: Der Mietvertrag muss dem entsprechen, was auch mit Fremden vereinbart wird. Andernfalls besteht die...