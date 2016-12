Garage nach Schneefall regelmäßig lüften

Bonn Im Winter muss die Garage regelmäßig gelüftet werden – vor allem nach Schneefällen. Denn das Auto bringt den Schnee mit in die Garage, wo er schmilzt und das Wasser sich am Boden und als Kondensat in der Luft sammelt. Die Fachvereinigung Betonfertiggaragen rät daher zum Stoßlüften bei ganz...