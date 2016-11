Die Qual der Wahl beim Blatt

Noch hängen die letzten Blätter an den Bäumen und strahlen in leuchtendem Rot, sattem Gelb und in allen Schattierungen dazwischen. Wer bei dem Anblick entschieden hat, sich nun endlich auch für den eigenen Garten ein Gehölz anzuschaffen, das solch ein herbstliches Feuerwerk hinlegt, hat die Qual...