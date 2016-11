Der Specht in der Fassade

Der Herbst ist eine gute Jahreszeit, um die Bruthöhlen von Spechte in der Hausfassade zu schließen. Laut Bundesnaturschutzgesetz ist das erst nach der Brutzeit von allen Vögeln möglich, die teils bis August dauert. Spechte bauen ihre Höhlen nicht nur in Bäume, sondern auch in Hausfassaden: Tiefe...