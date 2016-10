Unverbriefter Keller ist kein Minderungsgrund

Schimmel im Keller ist in der Regel ein Grund, die Miete zu mindern. Doch was gilt, wenn im Mietvertrag steht, dass ein Keller nur vermietet wird, soweit ein Raum verfügbar ist? Dann ist keine Mietminderung möglich. Das geht aus einem Beschluss des Amtsgerichts Wedding hervor (Az.: 4 C 123/16),...