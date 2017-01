50 / 66

Leserfotos 12.01.-26.01.2017

Am Affenteich in Walkenried aufgenommen am vergangenen Wochenende. In einem kurzen Zeitfenster ließ sich die Sonne sehen und so kamen nach dem Dauergrau endlich auch die Farben der Szenerie zu Geltung.

Foto: Ralph Paul