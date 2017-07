Büro im Sommer nur morgens lüften

Düsseldorf Heiße Tage überstehen Arbeitnehmer im Büro am besten mit guter Zeitplanung. Lüften etwa sollte man nur in den frühen Morgenstunden, rät das Institut für Angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA). Mittags bleiben die Fenster am besten weitgehend geschlossen. Und auch geistig oder körperlich anstrengende...