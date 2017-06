Hilfe beim beruflichen Wiedereinstieg

Braunschweig Wer zurück will in den Beruf, der kann sich am Montag, 26. Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur am Cyriaksring informieren. Anmeldungen telefonisch unter (05 31) 2 07 18 80 oder per E-Mail an Braunschweig-Goslar.BCA@arbeitsagentur.de. red