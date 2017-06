Spätschicht trotz Burn-out-Syndrom

Mainz Hat ein Mitarbeiter bereits in Früh- und Spätschicht gearbeitet, ist sein Arbeitgeber nicht unbedingt verpflichtet, ihm einen neuen Arbeitsplatz in der Tagschicht zu schaffen, auch wenn er an einem Burn-out erkrankt ist und aus seiner Sicht einen regelmäßigen Tagesablauf benötigt. Über dieses...