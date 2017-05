Freie Stellen im Hotel- und Gaststättengewerbe

Gifhorn Das Hotel- und Gaststättengewerbe sucht Arbeitnehmer und Auszubildende. Thomas Steinborn, Teamleiter Markt und Integration des Jobcenters Gifhorn, sagt: „Wir haben in dieser Branche einen hohen Fachkräftebedarf in unserer Region.“ Über freie Stellen informiert das Jobcenter am 18. Mai von 9 bis 12...