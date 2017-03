Polizei informiert über Karrierechancen

Braunschweig Wer von einer Zukunft bei der Polizei träumt, kann sich am Donnerstag, 16. März, von 16 Uhr an über Einstiegsmöglichkeiten, Karrierechancen, Auswahlverfahren und Einsatzmöglichkeiten informieren. Die Veranstaltung findet im Berufsinforma- tionszentrum der Braunschweiger Agentur für Arbeit am...