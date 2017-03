Die eigene Firma gekonnt lenken

Wolfsburg Wie Firmengründer eine betriebswirtschaftliche Auswertung korrekt interpretieren und daraus eine solide Unternehmensplanung erstellen können, ist Thema einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg am 9. März, von 16.30 Uhr an, in Wolfsburg. Jungunternehmer bekommen...