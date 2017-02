Praktika und Erinnerungen helfen weiter

Wichtig für die Berufsorientierung ist, sich Zeit zu geben. Schüler schauen am besten schon in der Mittelstufe, was zu ihnen passt, rät Jeannette von Wolff von der Universität Stuttgart. Gut ist es auch, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen – etwa von einem Berufsberater der Arbeitsagentur oder der...