Beste Ingenieur-Gehälter bei Chemie und Auto

Düsseldorf Ingenieure in der Chemie- und Pharmaindustrie sowie in der Automobilbranche verdienen besser als ihre Kollegen im Baugewerbe. Das geht aus einer Gehaltsstudie des VDI Verlags hervor. Demnach lag das durchschnittliche Jahreseinkommen bei Ingenieuren in Chemie und Pharmazie 2015 bei 76 000 Euro...