Flugsicherung informiert über Beruf des Fluglotsen

Braunschweig Wer sich für den Beruf des Fluglotsen interessiert und mit Hilfe von Funk und Radar Flugzeuge sicher leiten will, sollte sich Donnerstag, 10. November, merken: Von 16 Uhr an informiert die Deutsche Flugsicherung im Berufsinformationszentrum in Braunschweig über Zugangsvoraussetzungen, Ablauf und...