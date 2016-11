Sichtwechsel – Arbeit anders machen

Ein Arbeitsplatz im Irgendwo oder ein Kollege namens Roboter. Selbstbestimm und stets flexibel. Mit Prognosen und Ideen für die Arbeitswelt von Morgen beschäftigt sich die dritte Werkstatt Next Work am 12. November in der Musischen Akademie Braunschweig, Neustadtring 9. Unter dem Titel...