Kirche wirbt um Nachwuchs

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat eine Kampagne für den Pfarrberuf gestartet. Im Zentrum steht das Webportal „www.das-volle-leben.de“. Schüler und Studenten können sich dort über Studium und Beruf informieren, sich in Chats austauschen und Einblicke in das Leben von Pastorinnen und...