E-Klasse mal anders

„Daybreak“, Morgendämmerung – der Name für das Raumparfüm im neuen Coupé der E-Klasse ist bei Mercedes auch ein Stück weit Programm. Denn wenn der Zweitürer ab dem 18. März die Modellfamilie ergänzt, will er die Business-Elite mit dem süßen Duft der Unvernunft tatsächlich in die schwermütige Pause...